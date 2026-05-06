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Il Gruppo Iren rafforza il proprio impegno per l’economia circolare e l’inclusione digitale con la consegna di 70 computer rigenerati, che si vanno ad aggiungere ai 164 già consegnati a settembre 2025, a favore di enti locali, associazioni e realtà del territorio impegnate in ambito educativo e sociale.

La consegna dei computer rigenerati è avvenuta ieri presso Reggio Est, a cura di Arturo Bertoldi, responsabile EduIren, il settore del Gruppo dedicato all’educazione ambientale.

L’iniziativa, all’interno del progetto “C’è un futuro nei RAEE”, punta a prolungare il ciclo di vita delle apparecchiature informatiche, riducendo la produzione di rifiuti elettronici e il consumo di risorse naturali. I computer saranno utilizzati in scuole, biblioteche, parrocchie, associazioni sportive, gruppi scout e progetti di inclusione in Italia ed all’estero offrendo strumenti concreti per l’apprendimento e il supporto alle fasce più fragili della popolazione.

Un’azione concreta di economia circolare che contribuisce a ridurre il divario digitale e a promuovere pari opportunità sul territorio.