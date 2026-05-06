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L‘8 maggio, la Fontana del Graziosi si colorerà dei toni della solidarietà, mentre il giorno successivo, il 9 maggio, Piazza Grande ospiterà una grande festa per celebrare l’inaugurazione della nuova tenda esoscheletro donata dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero.

Entrambi gli eventi segnano momenti distinti ma complementari in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa: il primo, un simbolico gesto visivo diffuso sul territorio; il secondo, un invito ad aprire le porte della città e coinvolgere attivamente i cittadini. Il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana invita tutti, stampa e cittadini, a partecipare. Nella sera dell’8 maggio, numerosi comuni della provincia illumineranno di rosso i propri monumenti in segno di adesione alla Giornata Mondiale della Croce Rossa.

A Modena, toccherà alla Fontana del Graziosi trasformarsi con il colore del simbolo internazionale della Croce Rossa, un omaggio alla solidarietà che permea il nostro quotidiano. Questo gesto semplice e incisivo ricorda il valore di 139 anni di impegno costante. Il 9 maggio sarà una giornata speciale in Piazza Grande, organizzata con il patrocinio del Comune di Modena. A partire dalle 9:00 del mattino fino alle 22:00, i 750 volontari del comitato locale animeranno l’intera piazza. La giornata inizierà in Piazza Roma con l’alzabandiera e si concluderà con una suggestiva fiaccolata attraverso il centro storico. Durante l’evento, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni delle unità di Soccorso Speciale, tra cui tecniche di salvataggio acquatico, utilizzo di droni, gestione di emergenze chimiche, biologiche e nucleari, interventi dei cinofili e pratiche di supporto psicologico post-trauma.

Non mancheranno testimonianze sul palco, musica dal vivo, saluti ufficiali delle autorità e il tradizionale taglio della torta per celebrare il compleanno di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa e promotore del valore universale dell’umanità. Uno dei momenti più significativi sarà l’inaugurazione della nuova tenda esoscheletro, un moderno strumento operativo che potenzia la capacità di intervento del Comitato di Modena in situazioni di crisi. Questo fondamentale contributo è stato possibile grazie alla generosità della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero. Come sottolineato dalla presidente della Fondazione, Costanza Torricelli, sostenere realtà come la Croce Rossa significa investire nell’efficienza delle comunità locali nel fronteggiare emergenze con prontezza e umanità. La donazione rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno della Fondazione per rafforzare il presidio assistenziale nei territori.

Due giornate che convergono in un messaggio unico: la reciprocità e la solidarietà sono le fondamenta che tengono coese le comunità. Modena, come Capitale del Volontariato, dimostra ancora una volta di crederci realmente con fatti concreti.