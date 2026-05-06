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Un convegno, il secondo, per parlare di rigenerazione urbana e housing sociale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10 presso l’Habitat di via Berlinguer 201, si terrà il convegno “Belli, sostenibili e inclusivi”, secondo e ultimo appuntamento del ciclo dedicato alle politiche abitative avviato l’11 aprile con l’inaugurazione del Condominio Solidale. Al centro della giornata i progetti di rigenerazione urbana “Made in Italy” vincitori del Premio NEB 2025, il riconoscimento europeo New European Bauhaus che premia interventi capaci di coniugare bellezza, sostenibilità e inclusione.

I lavori saranno coordinati da Paola Valandro di ART-ER, coordinatrice del Local Chapter NEB Emilia-Romagna. Intervengono, al convegno, Stefano Bonaccini, Parlamentare Europeo, Edoardo Colonna di Paliano del Politecnico di Milano e Nadia Bertolino del DICAr dell’Università di Pavia. Con loro i sindaci dei Comuni italiani vincitori del premio: Caterina Bagni per Soliera, Daniela Tebasti per Campogalliano, Luca Santilli per Gagliano Aterno, Anna Maria Ghigna per Marcignago e l’assessore Federico Dattila per Vigone. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Campogalliano e con ART-ER e NEB Local Chapter Emilia-Romagna. È previsto il rilascio di tre crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, al Collegio dei Geometri e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena.

«Quando abbiamo inaugurato il Condominio Solidale ad aprile, abbiamo detto che non volevamo che rimanesse un fatto locale – dice la sindaca di Soliera Caterina Bagni – e per questo il 9 maggio portiamo a Soliera le amministrazioni che hanno vinto lo stesso riconoscimento, per confrontarci su come la rigenerazione urbana possa essere davvero bella, sostenibile e inclusiva. Un ringraziamento speciale va al Comune di Campogalliano, protagonista nel pomeriggio di sabato con la visita al Social Housing e al Museo della Bilancia: insieme abbiamo strutturato una giornata di grande spessore».