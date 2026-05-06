

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Hanno lavorato insieme, anche se a distanza, approfondendo i punti dell’Agenda 2030 dell’Onu con uno sguardo al futuro: sono gli studenti e le studentesse della terza K dell’Istituto Meucci e i “colleghi” del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città del distretto di Kyev a cui Carpi è legata da un Patto di amicizia sottoscritto nel 2024, che si sono conosciuti nell’ambito del gemellaggio “Un ponte con l’Ucraina” che la scuola carpigiana ha stretto con quella di Boyarka lo scorso dicembre.

Guidati dai docenti Alessandro Smerieri e Daniela Guaitoli, studenti e studentesse hanno incontrato on line in più occasioni ragazzi e ragazze ucraine e hanno lavorato insieme in gruppi misti, in inglese, per conoscersi e sviluppare i temi proposti dall’Agenda 2030 e anche i docenti hanno avuto modo di confrontarsi e scambiarsi esperienze. L’attività si concluderà a fine mese con la presentazione dei lavori fatti dagli studenti.

Il progetto di cooperazione didattica e di e-twinning (gemellaggio elettronico) è nato, grazie anche alla collaborazione con Olena Kim dell’associazione Mryia, nell’ambito del patto di amicizia tra il Comune di Carpi e quello di Boyarka. Il Comune ucraino il 29 aprile ha voluto dare un riconoscimento ai due docenti del Meucci per il gemellaggio. La premiazione è avvenuta nel corso di una videoconferenza dalla sala giunta del Municipio alla quale hanno partecipato il sindaco di Boyarka Oleksandr Zarubin, il sindaco di Carpi Riccardo Righi e l’assessora alle Politiche sociali Tamara Calzolari che ha sottolineato come l’incontro on line sia stato l’occasione per aggiornare i progetti di collaborazione tra i due Comuni e per ringraziare le associazioni del territorio che sostengono la popolazione ucraina.

Boyarka, che si trova nel distretto di Kyev, a sud-ovest della città, è legata a Carpi da un Patto, sottoscritto ad aprile 2024, che ha l’obiettivo di favorire la collaborazione e lo scambio tra le due comunità negli ambiti della cultura, dell’educazione, della pace, del turismo e dello sviluppo economico, dello sport, della valorizzazione dell’ambiente e del sociale. Nell’ambito del Patto, l’amministrazione comunale ha inviato in Ucraina materiale scolastico e, grazie all’impegno dell’associazione Progetto Chernobyl, alcuni defibrillatori destinati all’ospedale della Comunità. La scorsa estate una decina di ragazze e ragazzi di Boyarka sono stati ospiti a Carpi per una breve vacanza.