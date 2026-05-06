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Sabato 9 maggio, alle ore 20.45, il palcoscenico del Teatro Carani di Sassuolo accoglie The Wall_Dance Tribute, una produzione ambiziosa e profonda che vede protagonisti i danzatori della MM Contemporary Dance Company insieme all’attore Jacopo Trebbi. Lo spettacolo trae ispirazione dal leggendario concept album dei Pink Floyd del 1979 e dalla celebre trasposizione cinematografica di Alan Parker.

La narrazione si snoda attraverso la vita di Pink, rockstar tormentata che erige un muro invisibile tra sé e il mondo, mattone dopo mattone, alimentato dai traumi dell’infanzia e dalle pressioni del successo. La messa in scena si avvale di una regia firmata da Manuel Renga, che sceglie di esplorare la figura di Pink come un doppio speculare dell’autore, sospeso tra l’azione scenica e la memoria creativa. Le coreografie di Michele Merola traducono in movimento la “folle confusione” del protagonista, sostenute da una drammaturgia curata da Emanuele Aldrovandi che attinge direttamente ai diari e alle interviste originali della band britannica.

Il crollo finale del muro, sottolineato dalla potenza visiva e sonora dell’allestimento, non rappresenta soltanto un momento culminante dello show, ma si pone come una scelta etica e sociale necessaria. In un’epoca dominata dalla disconnessione, il lavoro della MM Contemporary Dance Company invita a riscoprire l’empatia e l’unione come uniche vie per superare le barriere emotive e l’isolamento. Attraverso una fusione sapiente di linguaggi, lo spettacolo trasforma l’atto della protesta in un messaggio di apertura verso l’altro, celebrando la volontà di mostrarsi senza maschere e di riappropriarsi della propria umanità in un contesto collettivo.

I biglietti per assistere alla serata sono disponibili al prezzo di 28 euro per i posti di platea, con la possibilità di usufruire di riduzioni speciali dedicate agli spettatori over 65 e al pubblico più giovane under 25.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in Via Mazzini 28 a Sassuolo oppure online sul sito web www.teatrocarani.it. La biglietteria è aperta il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@teatrocarani.it o chiamare il numero 05361878833.