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L’11 aprile ha preso il via una significativa iniziativa per affrontare le principali sfide ambientali e sociali dell’Emilia-Romagna: la Carovana ambientalista, promossa da RECA (Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna) e AMAS (Assemblea Movimenti Ambientali e Sociali Emilia-Romagna).

Per due mesi, la Carovana attraverserà i capoluoghi di provincia e numerosi altri territori della regione, da Piacenza fino a Bologna, dove si concluderà il 13 e 14 giugno con un importante convegno regionale.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: connettere le vertenze locali tra loro e con la campagna per fare approvare le quattro leggi regionali di iniziativa popolare promosse nel 2022 da RECA e Legambiente Emilia-Romagna, sottoscritte da oltre 7.000 cittadini – più di 1600 i modenesi. Le proposte di legge affrontano temi cruciali come acqua, energia, rifiuti e consumo di suolo, prefigurando un cambiamento profondo nelle politiche ambientali regionali. Nonostante il sostegno raccolto, tali proposte risultano tuttora ferme in Commissione Ambiente all’Assemblea Legislativa Regionale, senza che si sia prodotto un reale confronto con i proponenti.

La Carovana intende quindi rilanciare questi contenuti e denunciare l’inerzia della politica regionale, dando al tempo stesso visibilità ai numerosi conflitti ambientali presenti sul territorio, spesso frammentati e poco raccontati. Un docufilm seguirà tutte le tappe, per dare forza a queste vertenze e sottolineare la trama comune che le unisce.

LA TAPPA DI MODENA

Con il sostegno di ARIA, Comitato No Bretella, FIAB, ISDE, Comitato Verde Brillante, Boschi a Modena, WWF e Genitori Ecoattivi la Carovana arriva a Modena il 9 maggio con un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza, tra mobilità sostenibile, dibattiti, laboratori e musica.

Si parte alle ore 15:00 dal Parco Novi Sad con la pedalata Bimbimbici, che attraverserà la città fino al Parco Amendola Sud.

Dalle ore 17:00, presso lo spazio Loving Amendola, interverranno comitati e associazioni locali impegnati su temi centrali per il territorio:

contrasto alle grandi opere infrastrutturali ritenute dannose, come Bretella Campogalliano-Sassuolo e Cispadana

promozione di un nuovo modello di mobilità urbana ed extraurbana

lotta all’inquinamento atmosferico

tutela della salute, del clima e del verde urbano

sostegno a modelli alternativi di agricoltura e allevamento

Durante gli incontri saranno attivi laboratori per bambine e bambini di tutte le età.

Alle 18:15 è prevista un’apericena vegetariana (su prenotazione: https://forms.gle/wWkz4Y8in4PrYNMi8).

A seguire, musica dal vivo con Olly & The GStreet Band.

Non mancate e se potete date un contributo alla realizzazione del sulla Carovana.

Potete farlo online https://sostieni.link/4036 Per maggiori informazioni:

recaemiliaromagna.it – amaser.it