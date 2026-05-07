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È partita ufficialmente oggi la campagna di prevenzione contro la proliferazione di zanzara tigre, zanzara comune e pappataci sul territorio di Formigine. Hanno preso il via i trattamenti antilarvali che interesseranno tutte le caditoie, le griglie e i tombini situati nelle strade e negli spazi pubblici. Per garantire la massima informazione ai residenti, è possibile consultare una mappa interattiva aggiornata in tempo reale. Collegandosi al portale istituzionale, è possibile verificare lo stato di avanzamento dei trattamenti in ogni zona del territorio: https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/ambiente/approfondimenti/azioni-di-contrasto-alla-diffusione-di-zanzare-e-altri-insetti-vettori-di-malattie.

Poiché la maggior parte dei focolai di sviluppo delle larve si trova in aree private, la collaborazione della cittadinanza è fondamentale. L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente il prodotto larvicida, che può essere ritirato dai residenti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.

Alcune buone pratiche da adottare includono: trattare regolarmente tombini e zone di ristagno con prodotti larvicidi; eliminare i sottovasi o svuotarli frequentemente; mantenere pulite e libere le grondaie; coprire cisterne e contenitori per la raccolta dell’acqua piovana con coperchi o reti; infine, curare fontane e vasche ornamentali, eventualmente inserendo pesci rossi, predatori naturali delle larve.

Si ricorda che, in base alle indicazioni del Servizio Sanitario Regionale, il trattamento adulticida è riservato esclusivamente ai casi di emergenza sanitaria o a infestazioni eccezionali che provocano gravi disagi.

Tale scelta è motivata dal forte impatto ambientale di questi prodotti, che colpiscono indiscriminatamente anche specie utili come le api e offrono un’efficacia limitata nel tempo, richiedendo continue ripetizioni. Per tali ragioni, l’uso di trattamenti contro gli esemplari adulti è fortemente sconsigliato sia in ambito pubblico che privato, ribadendo come la prevenzione larvicida rimanga la strategia più efficace e sostenibile per il controllo degli insetti sul territorio.