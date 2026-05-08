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“La giusta misura. Case, cooperative e luoghi nella nuova stagione dell’economia sociale”: è questo il titolo dell’Assemblea regionale di Confcooperative Habitat Emilia Romagna, in programma martedì 12 maggio a Bologna, presso il Palazzo della Cooperazione (via Calzoni 1/3 – Sala Bersani), a partire dalle ore 9.00.

Un appuntamento centrale per la Federazione regionale che rappresenta le cooperative di abitanti e le cooperative di comunità, chiamata a confrontarsi sulle trasformazioni in atto nel settore dell’abitare e sulle prospettive future, in un contesto segnato da nuove fragilità sociali, difficoltà di accesso alla casa, trasformazioni che riguardano l’equilibrio tra zone urbane e aree rurali e periferiche e necessità di rafforzare modelli sostenibili e inclusivi, presidio e sviluppo delle aree interne in contrasto allo spopolamento.

L’assemblea rappresenterà anche un passaggio istituzionale di particolare rilievo, con il rinnovo degli organi della Federazione regionale: sono infatti previste l’elezione del presidente, il rinnovo degli organi e la nomina dei delegati all’Assemblea nazionale.

La giornata si aprirà con i saluti del presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza, cui seguirà la relazione del presidente di Confcooperative Habitat Emilia Romagna Marco Galante, momento centrale di analisi del lavoro svolto e delle prospettive del comparto.

Significativa la presenza istituzionale nel corso della mattinata, con gli interventi di Giovanni Paglia, assessore della Regione Emilia-Romagna alle Politiche abitative, Lavoro e Politiche giovanili, e di Davide Baruffi, assessore regionale alla Programmazione strategica e fondi europei, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso il ruolo della cooperazione nell’ambito delle politiche per la casa e lo sviluppo territoriale, con particolare riferimento alle cooperative di comunità.

Porteranno inoltre il loro contributo Alessandro Cardinali, coordinatore regionale del settore cooperative di comunità di Confcooperative Habitat, e Alessandro Maggioni, presidente nazionale di Confcooperative Habitat, offrendo uno sguardo sulle dinamiche nazionali e sulle nuove forme di cooperazione legate ai territori e alle comunità. Ampio spazio sarà dedicato al dibattito tra le cooperative associate, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze, criticità e proposte in una fase di forte evoluzione del settore.