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Castelnovo ne’ Monti, in occasione della festività del Santo Patrono – San Pancrazio, martedì 12 maggio 2026, l’Ospedale Sant’Anna e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno le attività d’urgenza come nei giorni festivi. Sportelli CUP-SAUB, Centro Prelievi, Servizio Salute Donna, Pediatria di Comunità, Ambulatori specialistici, Sanità pubblica e Salute mentale resteranno chiusi.

L’assistenza dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri, per il Comune di Castelnovo ne’ Monti, sarà assicurata dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), che per la sede di Castelnovo ne’ Monti sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20 contattando il numero 0522 290001. Nei rimanenti Comuni del Distretto montano l’assistenza medica e pediatrica di base sarà regolarmente garantita.

Lunedì 11 e martedì 12 maggio resteranno chiusi gli Uffici Amministrativi della Direzione di Distretto situati in via Roma, 2.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0522 617328 dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.