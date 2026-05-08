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Il programma della giornata promuove un’esperienza ricca e coinvolgente fin dal mattino, culminando nel pomeriggio con la pedalata e tante altre attività tra laboratori creativi e musica dal vivo.

Di seguito i dettagli dell’evento:

Ore 10:00 – 12:00 – Attività su percorsi senza rotelle per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, con l’aggiunta di novità come rampe. – Prove di biciclette cargo in collaborazione con Cargoteca.

Ore 12:30 – Pranzo sociale vegetariano (solo su prenotazione) a cura di SpazioLòdola. Per chi non è riuscito a prenotare, è possibile consumare il proprio pranzo al sacco.

Ore 14:30 – Ritrovo per i partecipanti e preparazione alla pedalata (non perdere i gadget dedicati!) nei pressi della Ciclofficina popolare, al Parco Novi Sad.

Ore 15:00 – Inizio della grande pedalata/parata BimBimBici. Sono invitati tutti: bambine e bambini che possono partecipare con o senza rotelle, oppure direttamente a bordo di una cargo-bike, seguiti da familiari e altri appassionati. – Il percorso della pedalata coprirà circa 5 km in condizioni di massima sicurezza, grazie al supporto della Polizia Locale.

Ore 16:30 – Arrivo al bar Loving Amendola nel Parco Amendola Sud per una dolce merenda.

Ore 17:00 – Attività per bambini sul tema della biodiversità a cura di Inco.Scienza, accompagnate dagli interventi di associazioni locali impegnate nella promozione di qualità dell’aria, spazi pubblici e mobilità sostenibile.

Ore 18:00 – Apericena vegetariana (solo su prenotazione), ancora una volta firmata da SpazioLòdola.

A seguire: – Concerto live degli Olly & G-Street Band per concludere la giornata all’insegna della musica e del divertimento.

L’iniziativa rappresenta l’apice di un lungo percorso iniziato lo scorso ottobre con gli incontri mensili dei “Senza Rotelle” e le attività delle *Streets for Kids*. Dal 2022, infatti, in molte scuole di Modena sono attivi progetti come pedibus, bicibus e sperimentazioni di strade scolastiche, tra cui spicca l’esempio positivo della scuola primaria Leopardi, dove lo scorso 6 maggio si è svolta una sperimentazione molto apprezzata. Maggio sarà il mese dedicato alla bicicletta per celebrare la mobilità attiva nelle scuole e promuovere stili di vita più sani, percorsi casa-scuola sicuri e città vivibili. A livello nazionale, BIMBIMBICI rappresenta un momento emblematico organizzato dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Da ben venticinque anni, questo evento ha saputo coinvolgere oltre un milione di famiglie in entusiasmanti pedalate cittadine. Nella sola edizione 2025, il progetto ha visto l’adesione di oltre 40.000 partecipanti tra bambini, genitori e volontari in più di 200 città italiane.