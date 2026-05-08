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Una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia ed i cittadini attraverso l’implementazione di sinergie che consentano di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale.

E’ l’obiettivo dell’ufficio di prossimità che è stato inaugurato venerdì 8 maggio a Bomporto, grazie al protocollo sottoscritto lo scorso anno tra Tribunale di Modena, Unione Comuni del Sorbara e Ordine degli Avvocati di Modena.

Al taglio del nastro erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati di Modena, Tania Meschiari, sindaca di Bomporto e presidente Unione Comuni del Sorbara e numerosi amministratori locali dell’Unione.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo «grazie a questa nuova apertura, potenziamo gli sportelli di prossimità del territorio modenese unendo le nostre attività a quelle degli altri enti locali. L’obiettivo è permettere ai cittadini di sbrigare le pratiche giudiziarie, evitando di doversi spostare fino alla cancelleria del Tribunale di Modena. La collaborazione tra istituzioni — conclude Rizzo — è la chiave per semplificare la vita dei modenesi e rendere i servizi più accessibili. Come Tribunale, vogliamo sostenere ogni iniziativa che accorci le distanze tra Stato e cittadini, elemento essenziale per costruire una comunità più unita e solidale».

Questa apertura si aggiunge alla recente inaugurazione dello sportello di prossimità dell’Unione Terre di Castelli, avvenuta lo scorso 23 aprile, consolidando la presenza sul territorio degli uffici giudiziari.

Per la presidente dell’Unione Comuni del Sorbara Tania Meschiari «l’apertura di questo sportello rappresenta un traguardo fondamentale per l’Unione del Sorbara e per i comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro. Con questo nuovo servizio, la nostra Unione si conferma un motore essenziale per accorciare le distanze tra le istituzioni e i bisogni reali delle persone: non stiamo solo aprendo un ufficio, ma stiamo portando il Tribunale direttamente nel cuore del nostro territorio. Per i cittadini, in particolare per i più fragili, questo significa ottenere risposte rapide e supporto concreto sotto casa, eliminando lunghe trasferte. Essere un tassello della rete provinciale ci rende orgogliosi: dimostra che, lavorando in sinergia, possiamo trasformare la burocrazia in un servizio di prossimità efficiente, sostenibile e realmente inclusivo».

Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli avvocati di Modena ribadisce che «l’Ordine degli Avvocati ha sposato con entusiasmo il progetto, impegnandosi a fornire ai cittadini orientamento e informazioni chiare sul funzionamento degli sportelli di prossimità. Questa iniziativa consolida un modello già testato con ottimi risultati altrove. Per supportare il personale degli uffici, l’Ordine organizzerà corsi di formazione e garantirà assistenza costante durante l’avvio del servizio. L’idea è anche quella di coinvolgere direttamente gli avvocati iscritti, affinché promuovano l’iniziativa e permettano a quanti più cittadini possibile di usufruire di queste nuove opportunità».

L’Unione dei Comuni del Sorbara include i comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro.