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Sono 30 le realtà associative che hanno partecipato al percorso di ideazione e progettazione del Forum Interculturale delle Cittadinanze di Bologna fin dalle scelte sul modello organizzativo e il suo funzionamento, con l’obiettivo di consolidare il protagonismo delle comunità, delle associazioni e delle persone con background migratorio e internazionale nella costruzione delle politiche pubbliche della città.

Una pluralità di voci, storie, competenze e geografie che riflette la ricchezza della città e contribuisce a costruire politiche più vicine ai bisogni reali delle persone e delle comunità.

Il Forum si è riunito per la prima volta mercoledì 6 maggio a Palazzo d’Accursio e in modalità online per l’insediamento ufficiale e per l’elezione del proprio Coordinamento composto dalle referenti di 3 diverse associazioni. Si tratta delle associazioni Ass. Dominicana Hermanas Mirabal de Bologna APS, con Glenys Poche e Andreina Jimenez, Selam Aps con Berhane Menghis Bietelijem e Aleksander Tekeste e Status Equo, con Asmeret Yemane e Michelle Rivera.

Il Forum è un nuovo spazio di democrazia partecipativa, un luogo di incontro e di dialogo e uno strumento operativo, con tre funzioni fondamentali:

Consultiva: su richiesta dell’Amministrazione, per fornire pareri qualificati su temi specifici.

su richiesta dell’Amministrazione, per fornire pareri qualificati su temi specifici. Propositiva: su impulso del Forum, per sottoporre al Comune nuovi progetti, servizi e metodologie di intervento.

su impulso del Forum, per sottoporre al Comune nuovi progetti, servizi e metodologie di intervento. Co-programmazione: per contribuire alla costruzione di una visione condivisa sulle politiche pubbliche, a partire dall’esperienza diretta di chi vive la città nei suoi diversi territori.

“Il Forum nasce in una fase storica segnata da razzismo, discriminazioni e discorsi pubblici che provano a restringere il perimetro dell’appartenenza e della cittadinanza. Proprio per questo rappresenta una scelta politica chiara: rafforzare gli strumenti di partecipazione e riconoscere pienamente il protagonismo delle cittadinanze che abitano Bologna”, dichiara Erika Capasso, delegata ai Quartieri e alle Nuove Cittadinanze -. “Il suo valore sta anche nel metodo con cui è stato costruito: non attraverso un modello calato dall’alto, ma grazie a un percorso condiviso in cui le realtà coinvolte hanno potuto sperimentare, immaginare e definire insieme il funzionamento e l’identità in divenire di questo spazio. È un riconoscimento concreto del valore politico delle voci, delle esperienze e delle vite delle persone con background migratorio e internazionale, che non sono ospiti – più o meno graditi – nella nostra città ma soggettività pienamente parte, attive nella produzione di pensiero, proposta, relazioni, cura e futuro per la città”.

Costruire servizi e politiche insieme a chi li attraversa quotidianamente permette di ridurre il rischio di discriminazioni istituzionali e sistemiche. Quando l’Amministrazione ascolta e coinvolge in modo strutturato le realtà meno rappresentate, i servizi diventano più accessibili, più efficaci e più capaci di rispondere ai bisogni reali della popolazione. Gli spazi di rappresentanza e partecipazione rafforzano inoltre il senso di appartenenza, avvicinano le comunità al modello dell’amministrazione condivisa e contribuiscono a rendere le politiche pubbliche più giuste, inclusive e aderenti alla complessità della città. Il Forum valorizzerà in particolare il protagonismo delle donne migranti, delle nuove generazioni e delle soggettività che spesso faticano a trovare pieno riconoscimento nei luoghi ordinari della decisione pubblica.

Il modello sperimentale del Forum

Tante città europee si sono dotate di piattaforme di rappresentanza e dialogo tra le autorità locali e i gruppi sottorappresentati, e nei mesi scorsi al Centro Interculturale Zonarelli sono stati valutati insieme per individuare un modello funzionale all’obiettivo di passare dalla semplice accoglienza a una cittadinanza attiva e sostanziale.

Il Forum di Bologna, prendendo spunto dalle esperienze di altre città ed adattandole alla propria realtà locale, opererà su due livelli, per garantire inclusività, accessibilità e prossimità: attraverso incontri aperti a gruppi informali, singole cittadine e singoli cittadini, e mediante incontri operativi composti dai/dalle referenti delle associazioni aderenti. Si doterà di un gruppo di coordinamento e potrà incontrarsi anche in gruppi di lavoro tematici.

Queste sono le 30 realtà associative che hanno aderito al percorso di ideazione del Forum, coordinato dal Settore Semplificazione Amministrativa e Cura delle Relazioni con la Cittadinanza:

Aipilv (Africa Occidentale) Le Aquile (Albania) Al Moubadara Emilia Romagna Aprimondo Associazione Guineana dell’Emilia-Romagna (Ager) di Bologna Aifcom Aps – Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste Belarusbo Comunita’ Eritrea in Emilia Romagna Donne Eritree di Bologna Sconfinamenti Semiospiti Andlay Ass. Dominicana Hermanas Mirabal de Bologna APS Status Equo Famiglie Insieme Comunità Islamica di Bologna Aps Abad Odv Associazione Raggi di Sole Aps (Filippine) Avvocato di Strada Odv MIT – Movimento Identità Trans Aps Women’s Nest Org International Women’s Forum Aps Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole Associazione Lavoratori Marocchini in Italia – ALMI Cassero LGBTQIA+ Center Next Generation Italy APS Yeullen (Gambia) Diversa/mente Selam Aps Associazione Italia-Ucraina Bologna

Il progetto Nuove Cittadinanze

La nascita del Forum si inserisce in un impegno più ampio del Comune nel contrasto al razzismo strutturale e nella valorizzazione della diversità come risorsa collettiva. Il progetto strategico si sviluppa su quattro pilastri: Educazione, Cultura, Accesso ai servizi e Cerimonie pubbliche.

La Giunta ha approvato nel 2025 le linee di indirizzo per consolidare e integrare nelle attività ordinarie dell’amministrazione l’impegno nella promozione dello ius soli e dei diritti di cittadinanza.

Tra le azioni concrete previste dalla delibera figurano inoltre la creazione di un punto informativo unico per cittadine e cittadini stranieri, il potenziamento della raccolta di dati disaggregati per monitorare l’impatto delle politiche e la raccolta e valorizzazione delle storie e memorie delle diaspore e delle comunità presenti a Bologna.

L’obiettivo del progetto Nuove Cittadinanze è rendere ulteriormente strutturale e trasversale, all’interno dell’azione amministrativa, l’attenzione ai temi dell’uguaglianza sostanziale e della valorizzazione della diversità, in coerenza con le linee di mandato 2021-2026 e in continuità con diverse azioni:

il riconoscimento simbolico dello ius soli nello Statuto e l’introduzione della cittadinanza onoraria per tutte e tutte le minori e tutti i minori stranieri residenti a Bologna;

la costituzione dell’Ufficio Diritti e Città Plurale quale funzione trasversale all’ente

l’istituzione del team di Diversity Manager

l’approvazione nel 2023 del “Piano d’Azione per una città antirazzista e interculturale

la creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale tra diversi Dipartimenti (Welfare, Cultura, Educazione, Servizi Demografici) e di ASP Città di Bologna, con il coordinamento del Settore Semplificazione amministrativa e cura delle relazioni con la cittadinanza, ed in particolare dell’Unità Diritti, cooperazione e nuove cittadinanze.

Per maggiori informazioni: interculturalezonarelli@comune.bologna.it

L’adesione resta comunque aperta a tutte le associazioni, gruppi e persone interessate a partecipare e a contribuire.

È possibile aderire compilando questo form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScurYOSwFhSblwRZd4QwInn3fj0cF_MpASxdKY-CA0hqzA74w/viewform