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Sono stati recuperati dai tecnici del Soccorso Alpino e dai Vigili del fuoco i due scalatori parmigiani che ieri sera avevano lanciato l’allarme dopo che la corda, durante la calata di discesa, era rimasta incastrata tra le rocce della via degli Svizzeri sulla Pietra di Bismantova a Castelnovo Monti.

I tecnici hanno raggiunto i due arrampicatori mettendoli in sicurezza, accertandosi delle loro condizioni di salute e provvedendo al recupero della corda per poi calarli alla base della parete.

L’intervento si è concluso in tarda notte.