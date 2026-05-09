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A causa del previsto maltempo che impedirebbe la realizzazione a terra delle opere d’arte, è rimandato a domenica 24 maggio, l’evento del Maggio Fioranese “La Via dell’Arte … dal Centro al Colle” che porterà a Fiorano 15 maestri Madonnari del CCAM (Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova) e artisti del territorio, per decorare il tragitto da piazza Ciro Menotti al Santuario, passando per il sagrato della Parrocchia, con opere a terra e su pannelli o cavalletti, ispirate alla figura materna nell’arte.

Restano confermati per domenica 10 maggio gli altri eventi del calendario del Maggio Fioranese 2026, a partire da “Napoli a passeggio”, street food di qualità, in piazza Ciro Menotti, con piatti tipici cucinati da ristoratori napoletani. Sapori, musica e tradizione per un viaggio sensoriale tra i “vicoli” di Napoli, dalle 11 alle 22.

Per chi vuole acquistare un regalo per la Festa della mamma, in via Vittorio Veneto, per tutta la giornata, c’è “Creativando“, mercatino della creatività, del vintage e degli hobby, con associazione culturale Talenti. Mentre, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina, è aperta la mostra collettiva “Dove nasce il colore”, a cura dell’associazione Arte e Cultura, visitabile dalle 17 alle 19.

In serata, dalle 21, ritmo latino a Villa Cuoghi con “Quartiere Latino”, animato dalle scuole ballo del territorio.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: chiusura al traffico su via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Marconi dalle 8 alle 24 di domenica 10 maggio, con istituzione di doppio senso di marcia in via Gramsci.

Tutti gli eventi sono gratuiti e a libero accesso e sono organizzati dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e grazie al sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor.