

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Poco prima delle 4 di questa mattina, un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito situato a Salvaterra è stato sventato grazie alla sinergia tra la “vigilanza” cittadina e la rapidità di intervento dei Carabinieri di Casalgrande. Una segnalazione al numero di emergenza ha allertato la Centrale Operativa circa rumori sospetti e movimenti anomali nei pressi dell’istituto bancario in via San Lorenzo. L’immediato attivarsi del piano di emergenza ha permesso l’invio sul posto di diverse pattuglie, tra cui quelle della Stazione di Casalgrande e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Emilia.

L’analisi dei primi rilievi fa ritenere che il commando mirasse a far esplodere lo sportello automatico, una tecnica distruttiva utilizzata per scardinare le postazioni ATM. I malviventi, dopo aver già danneggiato le porte d’ingresso e la fessura di erogazione dello sportello, sono stati costretti ad abbandonare precipitosamente l’area proprio a causa dell’arrivo imminente delle “gazzelle” dell’Arma. Una vettura scura è stata vista dileguarsi a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono stati attivati gli Artificieri di Bologna per la bonifica dei locali. L’efficacia del sistema di allarme e la prontezza dei militari hanno impedito che l’esplosione venisse innescata, evitando non solo il furto del denaro ma anche gravi danni strutturali all’edificio e potenziali pericoli per i residenti degli appartamenti sovrastanti. Le indagini sono tuttora in corso per identificare i malviventi datisi alla fuga.