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Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Cesario sul Panaro, in via San Gaetano, per domare l’incendio di un mezzo per la movimentazione terra. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, che rischiavano di propagarsi alle aree circostanti, ma l‘incendio è stato rapidamente domato.

Successivamente, gli operatori hanno messo in sicurezza sia il mezzo interessato sia l’intera area coinvolta, al fine di eliminare ogni possibile rischio ambientale o eventuali riaccensioni dell’incendio. Non si registrano feriti.