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Ricorrenza importante per i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Finale Emilia che il 9 maggio hanno festeggiato i 100 anni della loro fondazione.

Tra i Distaccamenti più longevi d’Italia, è un vero e proprio esempio di amore per il territorio e di passione per il volontariato: la sua lunga vita risiede proprio nel tramandare di generazione in generazione i valori fondamentali quali l’impegno civico e la solidarietà.

Preziosa è la loro presenza sul territorio finalese: negli ultimi 12 mesi circa 200 sono stati gli interventi di soccorso tecnico urgente di cui circa il 20% inerente incendi, il 15% legato ad eventi atmosferici avversi e il 13% relativo agli incidenti stradali.

Non è mancata però la loro partecipazione a calamità di carattere nazionale: basti pensare ai terremoti del Friuli del 1976 e quello dell’irpinia del 1980, all’alluvione del 1982 che ha interessato la bassa modenese ed il tragico terremoto del 2012 dell’Emilia.

Per la celebrazione del Centenario, grazie all’impegno e all’abnegazione dei volontari, è stata organizzata una giornata di festeggiamenti arricchita dalla calorosa partecipazione di istituzioni ed enti.

Durante la mattina numerose sono state le riconoscenze rilasciate dai Volontari finalesi tra le quali ai cugini della Protezione Civile e della Croce Rossa Italia, coi quali condividono gli spazi della sede attuale, alla Croce Blu San Felice sul Panaro, ai Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, al Commissariato di Polizia di Mirandola, al personale volontario VF modenese e ferrarese e all’amministrazione comunale.

I festeggiamenti sono poi continuati in piazza Grande a Finale Emilia, dove, insieme alla Corce Rossa Italiana, per tutta la cittadinanza sono stati organizzati momenti ludici, stand gastronomici e attività per i bambini fino a tarda sera.