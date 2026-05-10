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Nel pomeriggio fi oggi le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nel comune di Pavullo nel Frignano per un incendio che ha interessato un appartamento situato al secondo piano di una casa indipendente in via Case Zuccarini.

​L’allarme è scattato tempestivamente, portando sul posto un massiccio dispiegamento di forze coordinato dalla sala operativa del 115: ​squadra del distaccamento di Pavullo, ​squadra del distaccamento di Vignola, ​squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Fanano e

​autoscala partita dalla sede centrale di Modena per le operazioni in quota.

​All’arrivo dei soccorritori, l’occupante dell’abitazione era già all’esterno dell’edificio ed è stato preso in cura dai sanitari del 118, presenti sul posto, per gli accertamenti necessari legati a una potenziale intossicazione da fumo.

​L’incendio è stato circoscritto e spento nella sua fase primaria, evitando la propagazione del rogo ai locali adiacenti. In serata erano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la bonifica degli ultimi focolai.

I rilievi dei Vigili del fuoco consentiranno di valutare l’agibilità della struttura e stabilire le cause che hanno originato le fiamme. Sul luogo dell’evento presenti anche i Carabinieri.

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