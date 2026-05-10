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Prestigiosa nomina per il Professor Antonio La Marca, docente UNIMORE e Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, chiamato a far parte del gruppo di esperti a supporto del Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.

La nomina, formalizzata con Decreto n. 25/2026 del 13 marzo 2026, rientra nell’aggiornamento della composizione del gruppo di specialisti selezionati sulla base della comprovata esperienza nel settore della procreazione medicalmente assistita. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Registro Nazionale della PMA rappresenta uno strumento fondamentale per la raccolta sistematica dei dati relativi ai cicli di trattamento di riproduzione assistita effettuati ogni anno in Italia. L’analisi delle informazioni raccolte – che comprendono evoluzione dei trattamenti, esiti clinici, eventuali complicanze e risultati ottenuti – consente di valutare l’efficacia e la sicurezza delle tecniche adottate, offrendo indicazioni preziose per il miglioramento continuo delle pratiche cliniche.

La diffusione dei risultati, sempre in forma anonima e aggregata, contribuisce inoltre a garantire maggiore consapevolezza nelle scelte delle coppie e a orientare gli operatori sanitari verso standard sempre più elevati di appropriatezza e sicurezza.

«Sono molto lieto di questa nomina – dichiara il Professor Antonio La Marca – il Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita rappresenta uno strumento essenziale per monitorare e migliorare la qualità delle cure offerte alle coppie. Il lavoro di raccolta e analisi dei dati consente non solo di valutare l’efficacia delle tecniche, ma anche di promuovere un approccio sempre più sicuro, trasparente e basato sull’evidenza scientifica».