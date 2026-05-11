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Domenica 17 maggio 2026 in Piazza Roma a Modena dalle ore 9 alle 17 avrà luogo l’iniziativa “Insieme per la tua salute – Uniti per la prevenzione a tutto campo del rischio cardiovascolare” aperta alla cittadinanza per promuovere salute e diagnosi precoce.

Durante la giornata saranno presenti in piazza volontari e professionisti sanitari che eseguiranno gratuitamente per la cittadinanza screening e controlli sanitari, attività dimostrative sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare, counseling e promozione della salute.

La giornata si inserisce nel programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 ed è promossa dall’associazione “Gli Amici del Cuore” in collaborazione con numerosi professionisti sanitari, il Centro Servizi Volontariato Terre Estensi e diverse associazioni del territorio (Croce Rossa, Croce Blu e ALICe), con il patrocinio di Comune di Modena, Provincia di Modena, Comando Militare Esercito “EmiliaRomagna”, Università di Modena e Reggio Emilia, AUSL e AOU di Modena. L’intento è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della cura della propria salute, promuovendo uno stile di vita sano per mantenere il cuore efficiente nel tempo, con un approccio multidisciplinare che integra prevenzione fisica e salute mentale.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Azienda USL di Modena, che da tempo collaborano con l’associazione Gli Amici del cuore e altre associazioni, saranno presenti con i loro professionisti; sarà presente la Cardiologia del Policlinico di Modena diretta dal Professor Giuseppe Boriani coinvolgendo oltre 10 specialisti nel settore e verranno offerti screening gratuiti del ritmo cardiaco tramite smartphone per la rilevazione con ECG della fibrillazione atriale, misurazione della pressione arteriosa e valutazione di esami ematici, con consigli personalizzati per la prevenzione cardiovascolare.

L’Ausl di Modena sarà presente con diversi punti informativi e professionisti sanitari specializzati su aspetti legati alla prevenzione cardiovascolare, per fornire consulenze e consigli utili. I Centri antifumo (Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche) saranno presenti in un gazebo con operatori sanitari che distribuiranno materiale informativo sull’attività dei Centri presenti in tutta la provincia (dove vengono organizzati corsi gratuiti per smettere di fumare), verrà mostrato come funziona il carbossimetro, dispositivo che misura il livello di intossicazione da monossido di carbonio (non si potranno fare prove pratiche perché all’aperto il test non è attendibile) e si potrà compilare una scheda per sapere il proprio livello di dipendenza dalla nicotina.

Il Dipartimento di Salute mentale sarà presente anche con un altro gazebo in cui sarà possibile ‘immergersi’ in un percorso articolato in postazioni esperenziali ciascuna dedicata a un senso o a una dimensione corporea, con un focus sul legame tra corpo ed emozioni. Nel gazebo dedicato alla sana alimentazione le dietiste del Sian (Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione) offriranno una consulenza gratuita su come gestire la propria alimentazione quotidiana sulla base die valori che le persone porteranno dopo essersi sottoposte ai test in altri gazebo (es. controllo glicemia, colesterolo, pressione).

Nel gazebo del servizio Medicina dello sport i chinesiologi dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata forniranno informazioni e indicazioni su come accedere ai percorsi di attività motoria per persone con patologie croniche non trasmissibili e sarà possibile sottoporsi ad un test della forza con l’attrezzo hand grip, un manubrio che testa la salute dei muscoli.

Nella postazione del Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena gli operatori mostreranno come intervenire in caso di emergenza: come chiamare il sistema di soccorso in cosa consistono le istruzioni di pre-arrivo fornite dagli operatori della Centrale operativa e saranno mostrate le e-bike del 118 per intervenire in particolari contesti.