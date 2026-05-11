

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Una serata a ingresso gratuito per il festival itinerante Crossroads al Teatro Asioli Correggio, con un appuntamento live che dà spazio alle nuove leve della musica improvvisata. Sabato 16 maggio alle ore 21 si esibiranno i Quinto Elemento, vincitori del concorso On Time Plus 2025. La band è formata da Angelo Rainone al sax tenore, lo svizzero Niccolò Monté Rizzi alla tromba, Ariel Tricomi al pianoforte, Francesco Maggi al contrabbasso e Oscar Martin Del Rio alla batteria (oltre che leader del quintetto e autore del repertorio eseguito).

I Quinto Elemento tornano a esibirsi sul palco che li ha visti affermarsi nel concorso per giovani jazzisti On Time Plus.

Il progetto “Oscar’s Fables” evidenzia influenze che spaziano dalla musica classica all’improvvisazione libera al rhythm and blues. Ingredienti eterogenei veicolati tramite un approccio jazzistico.

Il quintetto si è formato sulla base di vecchie e nuove amicizie nate all’interno dell’Accademia Nazionale del Jazz di Siena Jazz. Pur essendo una band ancora agli esordi, Quinto Elemento ha già ottenuto importanti riconoscimenti: oltre all’On Time Plus, si è aggiudicato la Reschio Music Scholarship. Nel corso del 2026 è prevista la pubblicazione del primo lavoro discografico, pubblicato dall’etichetta Promu.