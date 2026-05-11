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Si terrà venerdì, prossimo 15 maggio, a partire dalle ore 9, presso il Centro culturale Mavarta (in via Piave, 2) a Sant’Ilario d’Enza, il seminario organizzato dall’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna e su iniziativa delle Consulte dei Geologi di Reggio Emilia e Parma, dal titolo “Diga di Vetto: osservazioni al documento di fattibilità alle alternative progettuali DOCFAP”.

L’incontro, riconosciuto ai fini della formazione dell’Ordine APC, sarà aperto anche alla cittadinanza. Saluti istituzionali e introduzione a cura del presidente regionale dell’Ordine, Fabrizio Giorgini, seguito da Alberto Iotti “La storia della diga di Vetto (inquadramento nel territorio, pianificazione e cenni sui progetti del passato)”, Giulio Torri e Alberto Piazza “Dissesto nell’area di Vetto e morfologia fluviale studi recenti e cavità di Giola”, Miki Ferrari “Il contributo della speleologia alla conoscenza geologica locale: grotta Giulia da Neda”, Renzo Valloni “Acque sotterranee, focus su conoide Enza”.