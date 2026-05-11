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Mercoledì 13 maggio, l’ex magistrato e procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso sarà a Carpi per presentare il suo ultimo libro ‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). L’appuntamento è alle 21.15, al cinema Eden e sarà preceduto, alle 19, dalla proiezione del film “La camera di Consiglio”, che racconta l’atto finale di quel processo. La visione del film è a pagamento, mentre l’incontro con Grasso è a ingresso libero.

Con ‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra, Pietro Grasso, che fu giudice a latere del processo nel 1984, conduce il lettore nell’aula bunker di Palermo e lo fa sedere in prima fila ad assistere a quello che fu non solo un evento giudiziario ma un romanzo nazionale di sangue e denaro, paure e resistenze. Con prosa limpida e rigore assoluto, Grasso ricostruisce la trama fittissima che lega la guerra di mafia alle rotte internazionali dell’eroina, la provincia contadina alle alleanze con New York, gli sportelli bancari di Lugano ai cantieri del cemento palermitano. La narrazione segue il ritmo del dibattimento: l’ingresso dei parenti delle vittime, le deposizioni che si trasformano in silenzi, la dignità ferita di chi chiede solo giustizia.

L’appuntamento è preceduto, alle 19, dalla proiezione del film “La camera di consiglio” (2025, regia di Fiorella Infascelli con Sergio Rubini, Massimo Popolizio, Betty Pedrazzi), che segue gli otto giurati del maxi processo durante, appunto, la camera di consiglio che durò 36 giorni, la più lunga della storia italiana, in un piccolo appartamento nel carcere dell’Ucciardone, senza poter avere alcun contatto con l’esterno. Il loro compito era stabilire condanne e assoluzioni per i 470 imputati del processo.