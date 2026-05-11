

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Mercoledì 13 maggio alle 17.15 l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata in processione dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio e quindi uscirà sul sagrato in Piazza Maggiore per la Benedizione dell’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi alla Città e all’Arcidiocesi alle 18, come è tradizione. Tutti sono invitati in Piazza fin dalle 17.30 – in particolare le famiglie con i bambini e i ragazzi – per la preghiera a Maria e per preparare un festoso saluto mentre attraverserà la Piazza per rientrare in Cattedrale. Ogni famiglia riceverà dei coriandoli di carta da utilizzare per far festa al passaggio della Madonna.

Giovedì 14, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle 9.30 nella cripta della Cattedrale si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da don Fabrizio Marcello, biblista e docente della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. Alle 11.15 in San Pietro l’Arcivescovo presiederà la Messa con il presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale.

Per informazioni www.chiesadibologna.it