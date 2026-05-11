Napoli ko contro il Bologna, rinviata la qualificazione Champions

NAPOLI (ITALPRESS) – Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l’aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Conte rimonta con Di Lorenzo e Alisson ma Rowe in pieno recupero mette il sigillo su una vittoria di prestigio per la formazione emiliana.

Il risultato si sblocca in favore degli ospiti dopo soli dieci minuti. Bernardeschi taglia tutto il campo da destra a sinistra, appoggia la palla a Miranda e se la fa restituire, prima di scagliare un gran sinistro a mezza altezza sul palo lontano che lascia di sasso Milinkovic-Savic. Due minuti dopo è Miranda a sfiorare il raddoppio con un mancino in girata che si stampa sull’incrocio dei pali. Sul capovolgimento di fronte, è Giovane a provarci con un mancino ravvicinato che non sorprende però Pessina, bravo a intervenire con i piedi. Alla mezz’ora è McTominay a sfiorare il pareggio, con un colpo di testa che esce di un soffio alla sinistra del portiere. Pochi istanti dopo, Miranda entra in area e viene colpito da Di Lorenzo, al rientro in campo dopo 100 giorni. L’arbitro non fischia, ma dopo la revisione al Var cambia idea e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Orsolini, che batte Milinkovic-Savic e firma il raddoppio. In pieno recupero, i padroni di casa accorciano le distanze. Hojlund lavora bene un pallone in area che poi schizza su un difensore prima di finire sul destro di Di Lorenzo, il quale infila Pessina con un destro ravvicinato che tocca la traversa prima di finire in fondo al sacco. Gli uomini di Conte partono forte nella ripresa e al 3′ pareggiano. Hojlund difende alla grande un pallone al limite dell’area e lo appoggia ad Alisson, che trafigge Pessina con un piatto destro in corsa di prima intenzione. Sembra il preludio a un secondo tempo ricco di emozioni, ma così non è. In pieno recupero, però, arriva la svolta. Miranda conclude dalla sinistra, Milinkovic-Savic respinge in direzione del neo entrato Rowe, che con una splendida mezza rovesciata firma il gol della vittoria. Una vera beffa per il Napoli, che resta a +3 sul quinto posto e rinvia così la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bologna sale invece all’ottavo posto a quota 52 punti.

– foto Ipa Agency –

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