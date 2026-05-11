

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Fino al primo mattino e nuovamente in serata sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel corso della mattina e del pomeriggio temporanei addensamenti associati a brevi rovesci, anche temporaleschi, saranno possibili sul settore orientale.

Temperature minime in aumento sul settore orientale con valori intorno a 15/17 gradi, tra 12 e 15 gradi nelle pianure centro-occidentali. Massime in lieve flessione, comprese tra 22 e 24 gradi.

Venti inizialmente tra moderati e forti da sud-ovest sui rilievi centrali e sulla Romagna, deboli occidentali sulle rimanenti aree; nel corso della mattinata rapida rotazione e temporaneo rinforzo da nord-ovest su tutta la regione, in attenuazione in serata ed ulteriore rotazione tra est e nord-est.

Mare sul settore nord tra poco mosso e mosso, su quello meridionale mosso sottocosta e fino a molto mosso al largo nel primo pomeriggio. Moto ondoso in attenuazione entro sera.

(Arpae)