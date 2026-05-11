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La gestione delle emergenze territoriali torna al centro dell’agenda dell’Unione Bassa Reggiana. Domani, martedì 12 maggio, la splendida cornice di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri ospiterà il seminario formativo dal titolo: “Il Comune dalla ricezione dell’allerta alla gestione dell’emergenza”.

L’evento, organizzato dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in stretta collaborazione con il Servizio di Protezione Civile dell’Unione Bassa Reggiana, coinvolgerà i referenti di tutti gli 8 comuni del territorio.

Il Programma: tra teoria e pratica

La giornata, che si terrà presso la Sala Falegnami dalle ore 8:30 alle 16:30, è strutturata in due momenti chiave:

Mattina (Seminario Tecnico): sessioni frontali con esperti dell’Agenzia Regionale, dei Vigili del Fuoco e del Coordinamento provinciale del Volontariato di Reggio Emilia. I temi spazieranno dal sistema regionale di allertamento al ruolo del Sindaco come autorità di Protezione Civile.

sessioni frontali con esperti dell’Agenzia Regionale, dei e del Coordinamento provinciale del di Reggio Emilia. I temi spazieranno dal sistema regionale di allertamento al ruolo del Sindaco come autorità di Protezione Civile. Pomeriggio (Esercitazione Table Top): dopo la pausa pranzo, i partecipanti saranno impegnati in una simulazione a tavolino. Verranno proposti scenari di emergenza complessi per testare la capacità di risposta coordinata e l’attivazione delle funzioni dei Centri Operativi Comunali (COC).

La formazione è rivolta non solo ai responsabili di funzione dei COC, ma anche ai loro sostituti e al personale dei servizi tecnici, Polizia Locale, uffici sociali e comunicazione. La partecipazione di queste figure è considerata strategica per garantire che la macchina dei soccorsi sia oliata e pronta a intervenire in caso di reali criticità.