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Un’iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo: venerdì sera si è tenuta “Sera dolce sera”, l’iniziativa targata Comune di Castelfranco Emilia che ha portato circa cento bambini al nido – in tutti gli istituti del territorio – per una serata speciale dalle 18.30 alle 21.00. Un’idea nata dalla volontà di permettere, ai genitori di bambini piccoli, di trascorrere in tranquillità la serata, lasciando il proprio figlio presso l’asilo nido accudito dalle educatrici. Ai piccoli sono state proposte attività dedicate con le educatrici di riferimento, cena insieme, e una piccola festa. Totalmente gratuita, ad adesione libera, aperta a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, l’iniziativa ha coinvolto circa cento bambini.

«È un esperimento, e siamo soddisfatti di come è andato – commenta il vicesindaco Alessandro Salvioli -, peraltro con una bella certificazione nei numeri: cento adesioni alla prima edizione, in tutti i nidi del territorio, è un segnale che le famiglie aspettavano qualcosa del genere. I bambini sono tornati al loro nido, con le loro educatrici, in uno spazio che conoscono e in cui si sentono al sicuro. Per loro è stata una festa, mentre per i genitori hanno potuto godere di qualche ora da soli. Per noi è stata la conferma che investire nei servizi educativi significa anche questo: costruire una comunità che non lascia soli i genitori nei momenti più impegnativi della vita».