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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enne marocchino, senza fissa dimora, per tentata estorsione. È successo davanti a un locale di Piazza Maggiore, quando i Carabinieri sono stati informati che una turista era stata derubata del proprio smartphone. All’arrivo dei militari, la giovane turista, 24enne italiana, riferiva di essere stata avvicinata da un uomo che diceva di conoscere l’autore del furto e che se voleva riavere il telefonino doveva pagare 20 euro.

La ragazza, stranita dalla richiesta si allontanava e chiamava il 112, venendo raggiunta poco dopo dai Carabinieri, a cui indicava il soggetto, ancora presente in Piazza Maggiore. Alla vista dei Carabinieri che si stavano avvicinando, l’uomo, che si trovava ancora nei paraggi, ha posato lo smartphone per terra e si è allontanato velocemente. Raggiunto dai militari e identificato nel 37enne, il soggetto, gravato da precedenti di polizia e sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Bologna, emesso di recente e in vigore fino a febbraio 2028, è stato arrestato.

Il telefonino è stato restituito alla legittima proprietaria. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice in attesa dell’udienza posticipata al 20 maggio per la richiesta dei termini a difesa, il presunto responsabile è stato rimesso in libertà e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.