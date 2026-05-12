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Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di sistemazione e riqualificazione del Parco dei Piccoli di via Spaggiari, con lavori finalizzati a migliorare sicurezza, fruibilità e qualità degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie.

Nel dettaglio sono stati completamente ristrutturati alcuni dei giochi presenti, sono state posizionate nuove panchine con tavoli mentre sono in corso di installazione tre nuove altalene e la realizzazione di un’area attrezzata con tre spinner.

Sarà inoltre completamente sostituita la pavimentazione esistente con cippato naturale antitrauma, una soluzione più sicura e maggiormente integrata con il contesto verde del parco.

“I parchi pubblici sono luoghi di opportunità pensati per giocare, esplorare e stare insieme all’aria aperta.” Dichiara Martina Zecchetti, Assessora alla Comunità Educante. “La loro riqualificazione è un diritto delle bambine e dei bambini, e testimonia l’impegno di una comunità che vede in questi luoghi veri spazi educativi di crescita. Un intervento in linea con i valori dell’outdoor education, promossi da anni nei servizi educativi per l’infanzia del nostro Comune.”

Parallelamente, al Parco del Cerchio è stato completamente ristrutturato il vecchio gioco, completando così il percorso di rigenerazione dell’area avviato nel 2022: un intervento che contribuisce a valorizzare uno spazio verde che in precedenza era unicamente utilizzato come attraversamento e che oggi invece è molto frequentato da bambini e famiglie.

“Continuiamo a intervenire sui parchi cittadini compatibilmente con le risorse disponibili, cercando di programmare le priorità e di migliorare progressivamente gli spazi pubblici più utilizzati” dichiara l’assessore all’ambiente Luca Brami. “Sappiamo che ci sono ancora situazioni che richiedono attenzione e manutenzione, ma questi lavori rappresentano un passo concreto per restituire alle famiglie aree gioco più sicure, curate e funzionali. Il Parco del Cerchio, in particolare, è oggi un punto di riferimento molto vissuto dalla comunità”.

Gli interventi rientrano nelle attività di manutenzione e miglioramento delle aree verdi comunali che vengono programmate dall’Amministrazione sulla base delle risorse disponibili.