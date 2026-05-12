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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona/A13 Bologna-Padova.

Contestualmente sarà chiusa, sul Raccordo di Casalecchio, l’uscita di Bologna Casalecchio, per chi proviene dalla A1.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio:

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana e la SS64 Porrettana;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso A13 Bologna-Padova, direzione Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, il Raccordo SS64/Tangenziale, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per la chiusura dell’uscita di Bologna Casalecchio, uscire a Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto, oppure a Valsamoggia, o a Sasso Marconi nord, sulla A1 Milano-Napoli.

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Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di venerdì 15 alle 8:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto-Altedo, verso Padova.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-8:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;

-dalle 20:00 di sabato 16 alle 8:00 di domenica 17 maggio, sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.