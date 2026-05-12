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Dal 15 al 18 maggio verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest’ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria della Nuova Estense. L’intervento con limitazioni della circolazione anticipa quello previsto a fine giugno che comporterà la chiusura della Statale 12, Nuova Estense, dal 27 giugno a fine luglio, con relative deviazioni.

A partire da lunedì 18 maggio, inoltre, lungo la tangenziale nord Giosuè Carducci (strada statale 724) Anas avvierà i lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti e, per garantire sia la sicurezza degli utenti che delle maestranze, per tre settimane, in direzione Bologna sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo n. 8, via Finzi, con rientro in tangenziale allo svincolo n. 6, via Nonantolana (ulteriori informazioni saranno fornite da Anas nei prossimi giorni).

Relativamente alle lavorazioni per la Complanarina, Autostrade per l’Italia ha comunicato ad Anas, Comune e Provincia di Modena che, per proseguire le attività di realizzazione in particolare del collegamento con la viabilità ordinaria sulla statale 12, strada Bellaria o più comunemente Nuova Estense, saranno necessarie le seguenti limitazioni alla viabilità. Dalle 21 di venerdì 15 maggio alle 5 di lunedì 18 sarà chiusa la complanare Einaudi da via Giardini a via Nuova Estense con uscita obbligatoria allo svincolo 19 su via Giardini e contestuale chiusura delle rampe di immissione in direzione Bologna. Così come sarà chiuso il ramo di immissione e uscita dalla rotatoria sulla Nuova Estense della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone. Sulla Nuova Estense, invece, dalle 21 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 maggio e dalle 15 di sabato alle 5 di lunedì 18 maggio sarà istituito un traffico alternato per entrambe le direzioni (Modena e Montale) gestito da movieri per lavori alla rotatoria sulla strada.

Il traffico con uscita obbligata dalla tangenziale Einaudi allo svincolo 19 su via Giardini direzione periferia sarà deviato su via del Monastero, strada Cucchiara, tangenziale per Sassuolo, strada provinciale 467 fino a Pozza di Maranello, Nuova Estense in direzione Modena. Il traffico proveniente da Castelnuovo sulla strada provinciale n.17 e diretto a Modena sarà deviato su via Santa Lucia e strada Nuova Estense oppure, per i mezzi leggeri, su Strada Paganine e strada Gherbella. Le deviazioni saranno indicate con apposita cartellonistica lungo i percorsi.

La nuova configurazione della rotatoria, che rimarrà fino a fine settembre, vedrà l’installazione di barriere tipo new-jersey sul cavalcavia della Nuova Estense che comporteranno un parziale restringimento della carreggiata.