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Musica dal vivo, fotografia e street art si incontrano con la seconda edizione di District Sound, in programma a Spezzano di Fiorano Modenese domenica 17 maggio a partire dalle 18.

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Attivatori di Comunità” e con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, nasce dall’idea di utilizzare l’arte come forma di espressione e comunicazione, in particolare attraverso linguaggi – come la musica e la street art – che parlano direttamente alle persone.

Sul palco allestito in piazza Falcone e Borsellino, si alterneranno sei progetti musicali emergenti, selezionati tramite open call tra numerose candidature arrivate da giovani del territorio e non solo, con una varietà di generi. Accanto alla musica sarà presente un punto ristoro a cura del Circolo Oasi di Fiorano Modenese e sarà visitabile una mostra con le fotografie selezionate dal contest “Foto spezzata, foto impegnata”, che ha invitato i partecipanti a raccontare, attraverso uno scatto, una frattura o un elemento critico del presente. Le dieci immagini selezionate saranno esposte durante l’evento e offriranno uno sguardo plurale su ciò che oggi viene percepito come “spezzato”.

Il progetto, a cura del gruppo informale Gli Spezzati, lavora sui linguaggi contemporanei e su pratiche artistiche accessibili, capaci di esprimere contenuti e visioni ma anche di attivare processi nel territorio.

Nei mesi scorsi è stato avviato un intervento di riqualificazione urbana in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese: alcuni muri delle scuole Ciro Menotti di Spezzano, precedentemente imbrattati, sono stati ridisegnati attraverso la street art insieme a un gruppo di ragazzi, coinvolti tramite l’Educativa di strada.

Nell’ambito di District Sound sarà attivo anche uno spazio aperto dedicato ai graffiti, con pannelli in legno e materiali derivati dal progetto di riqualificazione. Un’occasione per sperimentare direttamente questa pratica in un contesto accessibile e riconoscerla come linguaggio artistico.

District Sound, che tiene insieme produzione culturale e intervento sul territorio, è ideato e realizzato dal gruppo informale di giovani Gli Spezzati, impegnato nella creazione di occasioni di partecipazione pubblica attraverso pratiche artistiche e culturali.