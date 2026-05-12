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L’evento nasce per mantenere vivo il ricordo di Jessica Lanzi – volontaria dei Vigili del fuoco e coordinatrice della Protezione civile di Carpineti, morta in un tragico incidente nel luglio del 2024 – attraverso i valori che le erano più cari: l’altruismo, la comunità e la solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, torniamo a far sentire il rombo dei motori per una giornata aperta a tutti, motociclisti e famiglie.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione Paese Pronto ODV, a supporto delle attività di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Luzzara, dove Jessica prestava servizio come volontaria. Con il ricavato della prima edizione abbiamo contribuito all’allestimento della nuova APS, inaugurata a novembre 2025.

Programma dell’evento – domenica 17 maggio 2026

La giornata si svolgerà presso il Parco di Casoni (Via Negre 16, Luzzara – RE) con il seguente programma:

Ore 08:00 – Accoglienza con colazioni e iscrizioni al motoraduno

Ore 09:30 ca. – Partenza del motogiro

Ore 11:30 ca. – Rientro al parco e aperitivo aperto a tutti con la birra artigianale del birrificio Mad One di Casalmaggiore

Banchetto torte per una dolce pausa in compagnia

Dalle 12:00 – Pranzo aperto a tutti con primi, secondi e patatine fritte preparati dall’Auser “I Ragazzi del Parco”

Dalle 12:00 alle 14:00 – Intrattenimento con musica dal vivo con il duo acustico Roby&Vane

Ore 14:30 – Estrazioni della riffa di beneficenza

Dalle 14:00 alle 18:00 – “Pompieropoli”, un’area dedicata al divertimento dei più piccoli per sperimentare in sicurezza le attività dei Vigili del Fuoco, grazie all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Un evento aperto a tutti, non solo ai motociclisti, per ricordare insieme il sorriso e l’incredibile energia di Jessica.

L’invito è esteso agli appassionati delle due ruote e a tutta la cittadinanza.