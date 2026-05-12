

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Mostre d’arte e di fotografia, festival letterari, rassegne musicali, appuntamenti di riflessione e confronto sul pensiero contemporaneo, approfondimenti sul Rinascimento e sull’arte al femminile, da Piacenza a Rimini. Progetti di elevata qualità culturale ed artistica, capaci di valorizzare la vocazione e la storia regionale, coinvolgendo ampio pubblico, in un intreccio arricchente di collaborazioni con realtà locali, nazionali e internazionali, senza trascurare l’adozione di buone pratiche nell’offerta degli eventi, per la più vasta inclusione e migliore sostenibilità ambientale.

Attorno a questi principi, ruota l’offerta culturale di tutti i progetti annuali che la Giunta regionale ha deciso di sostenere nel 2026: dieci progetti di rilevanza nazionale ed internazionale, che si sono aggiudicati il bando per la promozione culturale a favore delle proposte presentate dai Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti, con un finanziamento complessivo di 539.200 euro. A questi si aggiungono due manifestazioni che godono di contributi triennali per un ammontare di 156mila euro, così da raggiungere complessivamente l’impegno economico di 695.200 euro.

Tutti i dieci candidati in possesso dei requisiti richiesti (i Comuni promotori direttamente o soggetti costituiti o partecipati) sono risultati ammissibili dall’Avviso regionale, pertanto accolti e sostenuti. Si tratta, per la maggioranza dei casi, di realtà note e molto consolidate sul territorio, ma sono presenti anche alcune proposte inedite.

“Confermiamo un impegno concreto a sostegno della promozione culturale nelle città di maggiori dimensioni, attraverso un investimento che nel 2026 supera i 695mila euro e che coinvolge l’intero territorio regionale, da Piacenza a Rimini- sottolinea l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Iniziative ed eventi di grande valore culturale, capaci allo stesso tempo di farsi popolari, rivolgendosi a pubblici e generazioni diverse. È bello vedere gli spazi, dalle piazze ai musei, riempirsi di persone, che sia per un concerto, una mostra di fotografia o per ascoltare una riflessione filosofica: momenti che rendono le nostre città più vive, aperte e partecipate. Accanto a manifestazioni consolidate e molto apprezzate dal pubblico, sosteniamo anche esperienze più recenti e progettualità innovative, nella convinzione che sia proprio questo equilibrio a garantire vitalità e sviluppo al sistema culturale regionale”.

“È questa la cultura che vogliamo promuovere, accessibile, capace di favorire la riflessione e lo spirito critico, di parlare alle persone e coinvolgerle- conclude Allegni-. Una vera e propria infrastruttura democratica, che contribuisce concretamente al benessere delle comunità e alla qualità della vita nei nostri territori”.

I progetti ammessi al contributo

Si spazia da iniziative già note e attese dal grande pubblico, come le attività espositive della Fondazione Ferrara Arte, con la grande mostra 2026 dedicata a Andy Wharhol – Ladies and gentlemen a Palazzo Diamanti, alla XXI edizione di Fotografia Europea in corso in queste settimane a Reggio Emilia. E ancora, le proposte del Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna che ospiterà una mostra personale di Nicola Samorì in dialogo con le collezioni permanenti. Conferme anche per gli appuntamenti musicali con “Cara Forlì. La grande Festa del Liscio” e “Imola in musica 2026”, così come prosegue il sostegno alla Festa del Racconto di Carpi, che accoglie autori nazionali ed internazionali legati a questo genere letterario. Si segnalano anche il Festival del pensare contemporaneo che anima Piacenza a settembre e la seconda edizione di Agorà festival che si tiene nell’autunno a Cesena. Non mancano proposte innovative per la ricerca di contenuti artistici o per la pluralità di linguaggi utilizzati, come il ricco programma di attività culturali che Rimini dedica al Rinascimento e la mostra di capolavori al femminile provenienti dalla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma in trasferta a Parma il prossimo autunno. A questo elenco di dieci manifestazioni che possono godere di contributo annuale, si aggiungono due progetti promossi dalle città che beneficiano di un sostegno triennale: Portici Festival 2026 a Bologna e il Festival della filosofia di Modena, per ulteriori 156.000 euro.

Con 695.200 euro complessivi, si conferma dunque l’impegno regionale per l’anno in corso sulle manifestazioni culturali promosse dalle città di maggiori dimensioni, che si svilupperanno sull’intero territorio regionale, lungo tutto l’anno. Proposte di alto respiro in grado di attrarre l’interesse e la curiosità di centinaia di migliaia di persone.

Il provvedimento, in attuazione della legge regionale n. 21/2023 “Norme in materia di promozione culturale” e in linea con gli obiettivi strategici del Programma triennale 2024 – 2026 (approvato con delibera assembleare n. 153/2024), si inserisce nell’ambito degli interventi regionali a sostegno di iniziative culturali di rilevanza nazionale e/o internazionale, quali festival, iniziative espositive, celebrazioni e manifestazioni culturali ricolte al pubblico, in grado di coinvolgere ampi target di pubblico incrementando l’attrattività dei territori coinvolti. Come previsto dall’Avviso, il contributo regionale è calcolato, entro un massimo del 30% del costo complessivo del progetto, sulla base del numero di abitanti, secondo la seguente articolazione: fino a 80.000 euro per i territori comunali con oltre 150.001 abitanti; fino a 60.000 euro per i territori comunali da 100.001 a 150.000 abitanti; fino a 40.000 euro per i territori comunali da 50.000 a 100.000 abitanti.