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Giochi per tutti a Cibeno. Il parco Dubidu di via della Costituzione, infatti, si arricchisce di una nuova area giochi inclusiva che sarà inaugurata nella mattinata di mercoledì 13 maggio, alle 10.30, con un taglio del nastro al quale intervengono l’assessora all’Ambiente del Comune di Carpi Serena Pedrazzoli e bambini e bambine della scuola dell’infanzia Nelson Mandela. La breve cerimonia è aperta a tutti.

La nuova area giochi inclusiva è stata allestita nell’area verde compresa tra la fine di via della Costituzione e via Canalvecchio ed è raggiungibile facilmente grazie a un percorso pedonale già esistente. È dotata di una pavimentazione antitrauma in gomma colata e di giochi multifunzione, altalene, uno scivolo e giochi a molla adatti a essere fruiti anche dai bambini e dalle bambine più fragili. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 36 mila euro.

“Siamo contenti – commenta l’assessora Pedrazzoli – perché abbiamo rispettato l’impegno che ci eravamo assunti con i cittadini di sostituire i vecchi giochi ammalorati che avevamo dovuto rimuovere. Questo è un parco molto frequentato da famiglie e bambini e ci eravamo ripromessi di intervenire non appena avessimo avuto le risorse necessarie. Siamo quindi molto soddisfatti di essere riusciti a rendere nuovamente disponibili i giochi all’inizio della primavera, così bambini e bambine potranno goderseli nella stagione migliore dell’anno”.

L’inaugurazione dell’area giochi nell’area verde di via della Costituzione è solo il primo dei tre appuntamenti, uno a settimana, previsti nei parchi nel mese di maggio: martedì 19 è in programma l’inaugurazione dell’area verde realizzata a ridosso del nuovo Eurospar in via Giovanni XXIII, mentre sabato 30 è prevista l’intitolazione del parco che si trova tra le vie Caffagni e Nadalini.