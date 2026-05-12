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Nella mattinata di oggi i militari della Stazione di Castelnovo ne’ Monti sono intervenuti in via Borgo Chiesa a Costa de’ Grassi, a seguito di un grave incidente sul lavoro verificatosi presso un cantiere edile. Secondo una prima ricostruzione, un operaio impegnato nelle operazioni di allestimento di un ponteggio per la ristrutturazione di un’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è precipitato dal tetto dell’edificio da un’altezza di circa 10 metri.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario. Date le condizioni critiche, l’uomo è stato elitrasportato d’urgenza presso l’Ospedale “Maggiore” di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni per politraumi riportati. I rilievi e le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidati al Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’AUSL di Castelnovo ne’ Monti.