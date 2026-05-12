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Sabato 16 maggio a Cavriago un’intera giornata sarà dedicata al Festival Direzione Europa: sarà possibile partecipare alle letture animate sul tema della pace in inglese per i bambini e le bambine, al laboratorio con Stefano Merzi della Scuola di Pace di Monte Sole, all’incontro con Gianluca Costantini, al laboratorio artistico e di narrazione “Burattino di Pace” organizzato dalla Fondazione Famiglia Sarzi, per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, e, per finire, alla sera allo spettacolo “Teatro dell’oppresso – una comunità orgogliosa” organizzato da Arcigay Gioconda di Reggio Emilia.

“In un contesto internazionale caratterizzato da guerre sempre più sanguinose e feroci” dichiara l’Assessora alla Cultura Martina Zecchetti “la quarta edizione del Festival Direzione Europa di Cavriago vuole avvalorare la necessità di pace, solidarietà e cooperazione. Abbiamo scelto di farlo attraverso molteplici linguaggi, in primo luogo quello artistico. Ospite del Festival sarà infatti Gianluca Costantini, artista, fumettista e attivista, noto per le sue opere di graphic journalism, con il quale il nostro Comune collabora da alcuni anni.”

L’impegno di Costantini per i diritti umani e civili gli è valso nel 2019 il premio “Arte e diritti umani” di Amnesty International.

Sabato 16 maggio alle ore 16.30 Gianluca Costantini interverrà al Multiplo Centro Cultura insieme a Carlo Branzaglia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in un evento dal titolo “Aggiustare il mondo: cronache visive di conflitti e diritti”.

Parteciperà inoltre alle ore 18 all’inaugurazione della targa in memoria delle Vittime Palestinesi posta nel parco storico del Multiplo.

“L’installazione di una targa che soffermi la nostra attenzione sulle vittime innocenti Palestinesi” continua l’Assessora Zecchetti “è frutto della volontà dell’intero Consiglio Comunale di esprimere solidarietà al popolo palestinese e alle organizzazioni che si battono per la pace, la giustizia e i diritti umani e contro l’estensione della pena di morte per presunti atti di terrorismo in Israele. Abbiamo scelto di inaugurarla durante Festival Direzione Europa alla presenza dell’intera comunità per sottolineare il fondamentale ruolo della politica e della partecipazione democratica nella pratica della pace.”

Il Festival si svolgerà lungo tutto il corso della giornata di sabato 16 maggio. Il mattino sarà dedicato ai bambini e alle bambine con “Stories for a happy, peaceful world” letture animate sul tema della Pace in inglese a cura di Annalisa Sezzi e organizzate dai docenti e dagli studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Alle 10 si terrà l’ultimo incontro del percorso laboratoriale “Parole di Pace” con Stefano Merzi della Scuola di Pace di Monte Sole, un incontro aperto a tutte e tutti di confronto e di condivisione di buone pratiche. Al pomeriggio, in contemporanea con l’incontro con Gianluca Costantini ci sarà il laboratorio artistico e narrazione “Burattino di Pace” organizzato dalla Fondazione Famiglia Sarzi, per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 21 “Teatro dell’oppresso – una comunità orgogliosa” organizzato da Arcigay Gioconda di Reggio Emilia.

Durante la giornata e fino al 30 maggio sarà possibile inoltre visitare la mostra “Lettere al Cielo”, mostra itinerante per dare voce ai bambini di Gaza con le loro opere, piccoli segni di speranza e pace, realizzate nel laboratorio d’arte organizzato dall’artista Maysa Yousef. Si ringrazia il Monastero di Marango per il prestito.