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Nella mattinata odierna sono state inaugurate le opere di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bosco, in via del Bosco a Scandiano.

L’evento, organizzato da Comune di Scandiano, Arca e Iren e compreso nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, della Sindaca di Albinea Roberta Ibatici, del Presidente di Arca, Alberto Montanari, e dei tecnici di Iren Acqua Reggio ed Ireti, che hanno anche fatto da “ciceroni” ai bambini di due classi delle scuole primarie Lodi e Spallanzani di Scandiano.

Il presidente di Arca Alberto Montanari ha spiegato come il progetto di adeguamento dell’impianto di Bosco, del costo complessivo di circa 1 milione e 200mila euro, abbia riguardato l’efficientamento e ammodernamento del comparto biologico dell’impianto e della linea fanghi, mantenendo invariata la capacità di 6.000 abitanti equivalenti.

«L’intervento si è prefisso di migliorare le prestazioni dell’impianto di trattamento, posto all’interno di un territorio a forte vocazione agricola e con la presenza di aziende vitivinicole. Si è trattato di un investimento in linea con gli indirizzi strategici di Arca, che hanno a cuore la salute pubblica, la sostenibilità e la qualità ambientale».

Ha rimarcato il Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti: «Questo intervento conferma la volontà del territorio di continuare a investire sull’innovazione tecnologica al servizio della tutela ambientale. Rendere più efficiente un impianto di depurazione significa proteggere l’acqua, il suolo e la qualità della vita. È un investimento sul futuro: lo si capiva anche dallo sguardo dei bambini presenti alla visita, entusiasti e curiosi di scoprire come funziona un sistema che ogni giorno lavora per restituire acqua pulita all’ambiente».

La sindaca di Albinea Roberta Ibatici ha aggiunto: «Ringraziamo Arca per questo intervento molto importante per la nostra comunità e in particolare per i residenti della frazione di Borzano, oltre che per le imprese dell’adiacente zona industriale. Si tratta di un’opera strategica, forse meno visibile rispetto ad altre infrastrutture, ma essenziale per la qualità della vita delle persone e per la tutela dell’ambiente. Significa offrire servizi più efficienti ai residenti, proteggere il paesaggio e le risorse naturali che caratterizzano Borzano, e contribuire concretamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile che oggi più che mai devono guidare le scelte delle amministrazioni pubbliche».