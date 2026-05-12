

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



I Carabinieri del Nucleo Forestale di Imola, durante le operazioni di primo soccorso su un sinistro stradale, hanno proceduto al sequestro preventivo di un automezzo adibito al trasporto di rifiuti senza autorizzazione, coinvolto in maniera attiva nel sinistro.

Gli eventi sono accorsi nel tardo pomeriggio del 21 aprile scorso, quando i militari, a seguito di un sinistro stradale, effettuavano i primi accertamenti nel Comune di Medicina. All’interno del veicolo, i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto un cumulo di rifiuti di inerti da costruzione e demolizione per una quantità superiore ai 30 kg depositati nel cassone del veicolo, probabilmente provenienti da una ristrutturazione edile effettuata nella stessa giornata.

Al fine di interrompere la condotta illecita, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del veicolo, in conformità con l’art. 321 c.p.p. I responsabili dell’illecito sono stati individuati nelle persone presenti all’interno del veicolo, due uomini di 50 e 48 anni, i quali sono stati deferiti alle autorità competenti per il reato di gestione illecita di rifiuti in concorso ex art. 256 bis co.1 e co. 1 ter del D. Lgs. 152/06 e art. 110 C.P e relativa sospensione della patente di guida al soggetto conducente.