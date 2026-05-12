Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze.
Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona e da Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Ancona verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 della A14 Bologna-Taranto, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;
da Padova verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria SP610, via Selice, SS9 via Emilia, viale Risorgimento, via Granarolo, SP8 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;
verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, via Martiri della Libertà, SP253 via San Vitale, via San Martino, via Piratello, via Chiusa,SP8 via sinistra canale superiore ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.