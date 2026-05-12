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Un uomo di 54 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per violazione di domicilio e furto. L‘indagine preliminare, ancora in corso, mira a raccogliere ulteriori elementi per le valutazioni necessarie all’eventuale esercizio dell’azione penale.

L’episodio risale al 25 febbraio scorso, quando il titolare di una ditta situata a Castelnovo Sotto, che include anche un’abitazione, si è recato presso la caserma dei Carabinieri per denunciare l’intrusione sospetta di uno sconosciuto nella sua proprietà. Nello stesso contesto, un lavoratore di 35 anni, impegnato in operazioni di giardinaggio presso la ditta, ha segnalato la sparizione del proprio portafoglio, credendo inizialmente di averlo smarrito.

A seguito delle denunce, i militari hanno avviato un’indagine approfondita, acquisendo i filmati del sistema di videosorveglianza presente nell’area. Dai video esaminati è emerso che il 54enne, residente a Reggio Emilia e domiciliato a Castelnovo Sotto, si sarebbe introdotto illegalmente nella proprietà approfittando della distrazione del lavoratore impegnato nella manutenzione, riuscendo con destrezza a sottrarre il portafoglio dell’uomo.

Le analisi effettuate hanno consentito di identificare l’individuo con precisione, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli elementi raccolti durante l’indagine hanno portato alla denuncia del presunto responsabile, un conoscente della vittima, per i reati contestati. Intanto, gli accertamenti proseguono per garantire una completa ricostruzione dei fatti e procedere con le iniziative giudiziarie opportune.