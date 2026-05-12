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La semifinale scudetto del Campionato Primavera 1 Women, disputata allo Stadio Ricci, ha visto il Sassuolo, allenato da mister Davide Balugani, affrontare il Milan nel rematch della finale della stagione 2023/2024. Uno spettacolo emozionante che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Gli ultimi minuti concitati portano le squadre ai tempi supplementari.

Durante i 30 minuti aggiuntivi, altre occasioni mettono alla prova portieri e difese, ma la partita si decide ai calci di rigore. Qui il Milan si dimostra più cinico e preciso, conquistando lo scudetto Primavera dopo una lotta intensa. Il Sassuolo conclude una stagione straordinaria e una fase finale memorabile.