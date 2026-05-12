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Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16:00 al chilometro 9 della A1 Variante, in direzione Sud. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi pesanti in un tamponamento a catena.

​Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Monzuno, Dante Zini, Castiglione dei Pepoli e il Reparto Volo con l’elicottero.

​Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area del sinistro. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno soccorso tre persone ferite, prestando le prime cure in collaborazione con i sanitari del 118 a cui sono state successivamente affidate. Le squadre hanno inoltre provveduto all’estrazione del corpo senza vita di uno dei conducenti rimasto coinvolto nello scontro.

​Sul luogo dell’evento le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e il personale di Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità.