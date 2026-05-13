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Giovedì 14 maggio alle ore 18.30, nella Sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca Comunale Lea Garofalo di Castelfranco Emilia, si terrà l’incontro “Europa e Agricoltura: la visione al 2040 e la PAC 2028-2034. Quale futuro per territori e filiere”. Un appuntamento di alto profilo che porta in città accademici, rappresentanti delle principali organizzazioni agricole nazionali e regionali, istituzioni e consumatori per ragionare insieme sul futuro della politica agricola europea e sul suo impatto concreto sulle imprese del territorio.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali dell’assessore all’Europa del Comune di Castelfranco Emilia, Luca Cristoni. Seguirà l’intervento introduttivo del professor Angelo Frascarelli, docente di Economia agraria all’Università degli Studi di Perugia. La tavola rotonda, moderata dal giornalista Claudio Ferri, vedrà la partecipazione di Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura e ai rapporti con l’UE; Angelo Frascarelli e Luca Falasconi, docente di Politica agraria e Sviluppo rurale all’Università di Bologna; Cristiano Fini, presidente nazionale CIA; Guido Zama, direttore Confagricoltura Modena; Luca Borsari, presidente Coldiretti Modena; Enrico Corsini, presidente Consorzio Piacere Modena; e Marzio Govoni per Federconsumatori Emilia-Romagna. Le conclusioni sono affidate al sindaco Giovanni Gargano.

«Castelfranco Emilia è un territorio profondamente agricolo, e le scelte che si fanno a Bruxelles sulla PAC atterrano qui, nelle aziende di chi coltiva queste terre ogni giorno – commenta l’assessore all’Europa e all’Agricoltura del Comune, Luca Cristoni -. La nuova programmazione 2028-2034 è una partita enorme: si ridisegna il rapporto tra l’Europa e il mondo agricolo, si ridefiniscono le regole, si aprono nuove opportunità ma anche nuove complessità. Abbiamo voluto costruire un momento di confronto serio».