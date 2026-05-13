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Sabato 16 maggio Modena rinnova l’appuntamento con “Stiamoci Vicini!”, la Festa dei vicini che dal 2008 trasforma cortili, strade, piazze e spazi condivisi in luoghi di incontro, convivialità e partecipazione. Un’iniziativa ormai diventata una tradizione cittadina, capace ogni anno di coinvolgere famiglie, residenti, associazioni e gruppi informali in momenti di socialità diffusa pensati per favorire la conoscenza reciproca e rafforzare i legami di comunità.

Le modalità di partecipazione sono volutamente semplici e aperte: ogni occasione può diventare un momento di festa, da un aperitivo a una cena condivisa, da un laboratorio per bambini a un’iniziativa musicale o ricreativa. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra vicini di casa e cittadini, promuovendo relazioni di prossimità e benessere condiviso.

Per l’edizione 2026 sono circa trenta le feste organizzate in tutta la città. Tra gli appuntamenti in programma, da non perdere le iniziative promosse dai Poli sociali territoriali, aperte a tutti i cittadini e alle famiglie dei quartieri. In piazza Redecocca, negli spazi del Polo 1, sabato 16 maggio dalle 16 la piazza si animerà con attività dedicate alla riscoperta di uno degli angoli più autentici del centro storico. Nello stesso giorno, alle 10, il cortile del Polo 2 in via Morandi 54 ospiterà laboratori per adulti e bambini realizzati insieme alle associazioni del territorio. Al Bonvi Park, nell’area dell’anfiteatro dalle 16, il Polo 3 proporrà invece un percorso di orienteering che coinvolgerà la Polisportiva San Faustino, la Cra Guicciardini, il Csrr Pegaso e la Casa delle Culture, in collaborazione con il gruppo Scout della Cdr.

Tra le iniziative in calendario anche “La zuppa di quartiere”, prevista sempre sabato alle 9.45 al Centro per le Famiglie di via del Gambero 77. L’appuntamento, rivolto alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 36 mesi, unirà laboratori, letture e racconti di altre generazioni nel segno della condivisione e della costruzione di comunità, proprio come accade nella preparazione di un minestrone, dove ogni contributo diventa prezioso. L’iniziativa è realizzata insieme al Centro per bambini e genitori Triva, ai volontari degli Orti San Lazzaro e alle volontarie del programma Nati per Leggere Modena – Biblioteche Modena.

La Festa dei vicini nasce in Francia nel 1999 e diventa un fenomeno europeo nel 2003, arrivando nel 2012 a coinvolgere 14 milioni di partecipanti in 35 Paesi. Modena ha aderito al progetto nel 2008 e da allora la partecipazione dei cittadini non si è mai fermata, raggiungendo negli anni oltre 40 feste diffuse su tutto il territorio comunale.

Per informazioni è possibile contattare il Punto d’Accordo al numero 059 8775843 oppure scrivere all’indirizzo puntodaccordo@mediandoweb.it (la sede provvisoria del servizio si trova presso il Centro per le Famiglie di via del Gambero 77). Qui sarà anche possibile ritirare volantini e gadget ufficiali “Stiamocivicini 2026” e consegnare le fotografie delle feste, che potranno essere pubblicate nella pagina dedicata contribuendo al racconto collettivo dell’edizione 2026. I gadget saranno disponibili oggi, mercoledì 13 maggio, dalle 9.30 alle 18 con orario continuato e domani, giovedì 14 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, con possibilità di concordare appuntamenti diversi in caso di necessità. Per aggiornamenti e informazioni è inoltre disponibile la pagina Facebook “Stiamocivicini” all’indirizzo https://www.facebook.com/stiamocivicinimodena.