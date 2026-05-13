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Nel pomeriggio di ieri, 12 maggio 2026, la Polizia di Stato di Bologna ha messo a segno un ulteriore colpo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti individuando l’appartamento in cui, due cittadini tunisini, detenevano e confezionavano droga destinata ad essere smerciata in città.

In particolare, la Squadra Mobile ha tratto in arresto i due tunisini, classe 1998 e 1997, all’esito di un’operazione scaturita da attività info-investigative e di osservazione, conclusasi con una perquisizione domiciliare in un appartamento di uno stabile in via Biancolelli utilizzato come base logistica per lo spaccio.

Una volta fatto accesso all’interno dell’appartamento, durante le fasi iniziali del controllo, uno dei due soggetti ha tentato invano di cancellare dal proprio smartphone alcune fotografie scattate la sera precedente che ritraevano involucri di cocaina e strumenti atti al confezionamento.

Grazie al supporto dell’Unità cinofila della Questura di Bologna, i poliziotti sono riusciti ad individuare diversi nascondigli della sostanza. In particolare, il fiuto del cane Havana, ha permesso di scoprire un doppio fondo all’interno di un cassetto della cucina, con all’interno 8 panetti di hashish. Il sequestro ha riguardato complessivamente circa 460 grammi di hashish e oltre 170 grammi di cocaina. Sono stati, inoltre, rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, circa 1000 euro in contanti e diversi telefoni cellulari.

I due soggetti vantano numerosi precedenti specifici per reati inerenti la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e risultano entrambi irregolari sul territorio nazionale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due uomini sono stati arrestati e sono in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.

All’interno dell’abitazione sono stati rintracciati, oltre agli arrestati, altri due connazionali sprovvisti di documenti, ritenuti estranei ai fatti.