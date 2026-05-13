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Sabato 16 maggio prossimo Bologna ricorderà il Maestro Ezio Bosso con un concerto speciale della Buxus Consort Strings, l’orchestra d’archi nata nel 2021 per tenere viva la memoria di Bosso e la sua eredità musicale.

Il concerto di San Petronio, che si celebra nei giorni del sesto anniversario della scomparsa di Bosso, nasce su impulso del Cardinale e Arcivescovo Matteo Zuppi e di Annamaria Gallizio, per anni assistente personale del Maestro. L’appuntamento rappresenterà un’occasione unica per incontrare nuovamente Ezio Bosso e la sua musica.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nel presentare l’evento, rinnova il ricordo di Ezio Bosso e sottolinea il valore profondo della sua eredità artistica e umana: «Nel tempo che stiamo vivendo, ancora attraversato da guerre, ferite aperte e da una pace che appare sempre più fragile, la musica e l’ispirazione di Ezio Bosso ci aiutano a condividere il dolore delle vittime e a custodire il desiderio della pace. La sua testimonianza ci richiama al valore dell’ascolto, capace di generare vicinanza anche là dove sembrano prevalere indifferenza e divisione».

Il concerto è reso possibile grazie all’Arcidiocesi di Bologna e al contributo di Fondazione Carisbo e si avvale della collaborazione del Comune di Bologna e di EMERGENCY.

La collaborazione con EMERGENCY, a cui verrà devoluto il ricavato dell’evento, deriva dal rapporto che il Maestro Bosso aveva con il suo fondatore, Gino Strada. Ezio Bosso nel 2019 aveva invitato Gino Strada a partecipare alla trasmissione Che storia è la musica, andata in onda su Rai 3 con un successo senza precedenti per un evento televisivo dedicato alla musica classica, e in quell’occasione avevano parlato di pace sullo sfondo della Settima Sinfonia di Beethoven.

E se l’ingresso sarà libero e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, proprio in ragione della collaborazione con EMERGENCY verrà istituito un “biglietto responsabile” a favore dell’organizzazione umanitaria fondata da Strada, che verrà interamente destinato alla raccolta attiva per le vittime di guerra a Gaza, in Ucraina e in Sudan.

Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, e direttrice della comunicazione di EMERGENCY, nel ricordare il rapporto tra Ezio Bosso e Gino Strada racconta: «Ci sono incontri di visioni che non hanno bisogno di tanto tempo per riconoscersi. Così era stata l’intesa tra Ezio Bosso e Gino Strada, che condividevano la stessa ostinazione per un mondo nuovo, dove la pace era possibile, inevitabile. Ci arrivavano per vie diverse, musica e sala operatoria, ma con la stessa forza. Grazie alla Buxus Consort Strings che, insieme al ricordo di Ezio Bosso, continua a tenere vivo il senso di quell’incontro e a sostenere EMERGENCY».

L’idea del biglietto responsabile nasce dallo stesso Ezio Bosso, che ha sempre sostenuto la necessità di prevedere il pagamento di un titolo di ingresso e al tempo stesso che ognuno potesse partecipare ai concerti e agli eventi culturali indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. Di qui aveva maturato l’idea di un biglietto il cui importo viene scelto direttamente dallo spettatore in fase di acquisto in relazione alle proprie possibilità. Nel caso del concerto in San Petronio a Bologna, il biglietto responsabile si tradurrà nella possibilità di effettuare una donazione a EMERGENCY all’ingresso della Basilica.

L’appuntamento speciale in memoria di Ezio Bosso vedrà sul palcoscenico allestito nella Basilica di San Petronio la straordinaria Anna Tifu al violino solista, insieme a Romeo Scaccia al pianoforte e all’orchestra d’archi Buxus Consort Strings guidata da Relja Lukic.

Il titolo della serata, I Came to Buy a Smile, richiama uno dei brani al centro del programma e apre una finestra su uno dei progetti musicali più intimi e poetici di Ezio Bosso: quello dedicato a Emily Dickinson. Al centro del concerto saranno infatti presentati tre brani tratti da questo ciclo, trascritti per orchestra d’archi: Bloom, I Came to Buy a Smile e If All the Griefs I Am to Have.

Ezio Bosso scriveva: “Emily Dickinson è una delle mie poetesse preferite, credo di aver letto tutte le sue poesie, le sue lettere e i suoi scritti, ho scritto tanti brani sulle sue poesie, che lei chiamava ‘le mie piccole stanze’”. Nel 2023 è stato pubblicato da Sony Classical Emily Reel #15, disco che raccoglie per la prima volta le composizioni scritte da Ezio Bosso per questo progetto tra il 2007 e il 2008.

Oltre ai brani di Bosso, il concerto vedrà l’esecuzione di due composizioni scritte da Romeo Scaccia per Ezio Bosso — Valzer delle ombre e Minimal Sparks, Echoes for Ezio — del sorprendente Dance Concerto for Violin, Piano and Strings di Oliver Davis, e di due brani tra i più conosciuti del compositore argentino Astor Piazzolla: Milonga del Angel ed Escualo.

L’evento costituisce inoltre un’anteprima della sesta edizione del Buxus Consort Festival, appuntamento musicale dedicato a Ezio Bosso che ha luogo ogni anno a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, intorno al 13 settembre. La sesta edizione del festival sarà particolarmente ricca di appuntamenti e vedrà una serie di tappe di avvicinamento alle giornate di Gualtieri, che toccheranno luoghi significativi del territorio emiliano in connessione con la parabola musicale del Maestro Bosso1

Le informazioni dettagliate per partecipare sono presenti sul sito www.buxusconsortfestival.it