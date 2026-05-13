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Una serata organizzata dal Lions Club Castelnuovo e Montale in compagnia del climatologo Luca Mercalli, per parlare dell’impatto della guerra sulla crisi ambientale.

Venerdì 15 maggio il Modena Golf e Country Club ospita la cena-evento “Cronache di un pianeta sotto assedio”, che avrà come ospite e relatore il celebre divulgatore scientifico, che si porrà l’obiettivo di analizzare una delle sfide più urgenti della nostra epoca, ovvero il legame indissolubile tra la pace globale e la salute del nostro ecosistema.

Una serata tra scienza e solidarietà, con ricavato a favore di ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) e alla Società Metereologica Italiana (SMI), onlus che promuove lo studio e la divulgazione della meteorologia e della climatologia.

Al termine della serata si potranno acquistare i libri scritti da Luca Mercalli, disponibile per il firma copie. La serata, con inizio alle 19.30, prevede un contributo di partecipazione 50 euro, comprensivo della cena.