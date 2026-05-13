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Con riferimento all’intervento denominato “Diga di Vetto”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ha provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara relativa all’affidamento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE).

La procedura riguarda una prima parte del PFTE ed è finalizzata allo sviluppo del quadro conoscitivo e tecnico necessario al prosieguo della progettazione dell’intervento che sarà seguito dal Commissario straordinario Stefano Orlandini e che prevede, tra l’altro, indagini, prove, monitoraggi, rilievi e servizi tecnico-specialistici, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e nel rispetto del quadro normativo vigente. Nell’ambito delle attività istruttorie saranno considerate e sottoposte a verifica preliminare configurazioni dell’invaso con volumi complessivi fino a 150 milioni di metri cubi, nonché eventuali ulteriori configurazioni ritenute tecnicamente rilevanti ai fini della verifica della fattibilità dell’intervento. Le risorse disponibili per la prima fase del PFTE ammontano a 3,2 milioni di euro e l’aggiudicazione della prima fase del PFTE dovrà intervenire entro il giorno 9 novembre 2026.

Soddisfazione del ministro Salvini per l’avvio della procedura di gara per la prima fase del PFTE della Diga di Vetto che rappresenta un passaggio importante per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il territorio emiliano e per l’intero bacino idrografico del fiume Po. Intervento che, secondo il ministro, assume ancor più rilevanza considerato il contesto attuale segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalle crescenti criticità nella gestione della risorsa idrica, che richiede di investire nella capacità di accumulo e nella resilienza delle infrastrutture idriche, che costituisce una priorità nazionale.

La documentazione di gara è disponibile sul portale TED – Tenders Electronic Daily della Commissione europea al seguente link: https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/330394-2026